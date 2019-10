Terrebonne et ses employés en conflit

Le conflit de travail qui s’éternise entre les cols bleus et Terrebonne s’est envenimé à un point tel que la Ville a obtenu une injonction pour restreindre le droit de manifester de ses salariés manuels.

Les manifestants devront s’abstenir d’utiliser de la musique ou de faire du bruit excessif. De plus, la période de piquetage est limitée entre 9 et 17 h.

Cet ordre de la cour fait suite à cinq grèves et une dizaine de manifestations d’une soixantaine de personnes tôt le matin devant les résidences personnelles du maire et de hauts fonctionnaires.

Denis Renaud, président du Syndicat des employés manuels de la Ville plaidera quant à lui sur le fond de l’injonction et pourrait s’opposer à certaines dispositions vendredi prochain.

La convention collective entre Terrebonne et ses cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2018. Un processus de médiation de Québec est en place depuis août.

« On est d’accord pour un gel des salaires de cinq ans, mais on veut que les patrons gèlent leurs salaires aussi, et ils ont refusé », précise M. Renaud.