Un rôle sur mesure

Après avoir travaillé ensemble à six reprises, André Forcier et Roy Dupuis ont développé une complicité évidente. C’est ainsi que le cinéaste s’est inspiré directement de son acteur fétiche pour le personnage d’Albert Payette dans Les fleurs oubliées.

« Le côté activiste et environnementaliste, ça vient de moi. La voile aussi. Albert habite dans un voilier. Il y a plusieurs éléments de moi dans le film et plusieurs facettes du personnage d’Albert qui viennent de moi », explique Roy Dupuis, rencontré sur le tapis rouge de la première du film Les fleurs oubliées, mercredi dernier, au Cinéma Impérial.

« C’est le fun. Ça me fait redécouvrir mon métier, de jouer avec de jeunes acteurs et actrices. Ils sont pour la plupart à leur premier rôle et ils sont vraiment énergisants et ça me fait du bien », confie-t-il.