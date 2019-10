Une bannière, deux réalités

ST. LOUIS | Les Blues ont hissé une première bannière de champions de la Coupe Stanley dans les hauteurs du Enterprise Center. Ils ont procédé à cette cérémonie le 2 octobre dernier lors de la visite des Capitals de Washington.

Pour Justin Faulk et Patrick Maroon, cette soirée du 2 octobre n’avait pas la même symbolique. Acquis des Hurricanes de la Caroline le 24 septembre, Faulk endossait l’uniforme des Blues pour une première fois. Maroon, lui, aurait aimé se retrouver à St. Louis. Il suivait ce match à distance de sa nouvelle ville dans la LNH, Tampa Bay.

« C’est particulier, a rappelé l’ailier David Perron. Dans le match d’ouverture, Justin a été présenté à la foule et il est rentré dans la chambre pendant le dévoilement de la bannière. »

« Ça fait partie du hockey, a renchéri Ryan O’Reilly, le vainqueur du trophée Conn-Smythe. Quand tu gagnes la Coupe Stanley, il y a toujours un peu de changements. C’était probablement bizarre pour Justin d’attendre dans le vestiaire, mais c’était bizarre aussi pour le reste de l’équipe. Tu vis de grandes émotions en voyant la bannière se faire hisser au plafond. Mais tu n’as pas le temps de les digérer, tu dois immédiatement jouer un match. »

À sa sortie d’un entraînement au tout nouveau complexe d’entraînement des Blues en banlieue de St. Louis, Faulk est revenu sur son premier match avec sa nouvelle équipe.

« Je ne trouvais pas ça trop étrange, a dit le défenseur de 27 ans. J’avais le sentiment que je me retrouvais sur la route pour l’ouverture locale de l’équipe adverse sauf qu’il y avait moins de monde dans le vestiaire. J’ai vu ça de cette manière. »

De l’édition actuelle des Blues, Faulk est l’unique nouveau visage. Quand il part pour un souper avec ses coéquipiers sur la route, il écoute les récits du printemps dernier avec bonheur.

« Les gars parlent encore de leur parcours de l’an dernier jusqu’à la conquête de la Coupe Stanley, a-t-il souligné. Ils ont raison d’être fiers et ils ont le droit d’en discuter aussi souvent qu’ils le souhaitent. Je ne me sens pas seul dans mon coin même si je n’ai pas de bague. Quand tu changes d’équipe, il y a toujours des discussions que tu ne comprends pas au départ. Ils ont leurs petites histoires, leurs blagues à l’interne. Ça ne me dérange pas. Je suis à ma place dans ce vestiaire avec les Blues, j’ai du plaisir et je joue pour une très bonne équipe. »

Maroon nostalgique

S’il y a un seul nouveau chez les Blues, il y a également eu très peu de départs. Joel Edmundson a pris la route de Raleigh, dans l’échange de Faulk, et Maroon a paraphé au cours de l’été un contrat d’un an et 900 000 $ avec le Lightning.

Lors du passage du Lightning le 15 octobre, Maroon a aussi décrit comment il a vécu cette soirée de la bannière pour les Blues.

« C’était difficile de ne pas être là pour la cérémonie, a-t-il mentionné. J’ai fait partie de cette conquête. Je suis originaire de St. Louis en plus. Pour vous dire la vérité, j’avais le cœur gros en pensant à mes coéquipiers qui vivaient ce moment, et pas moi. »

« J’ai regardé les cérémonies, mais pas la rencontre. J’étais heureux pour les gars. C’était le premier championnat pour les Blues en 52 ans d’histoire. Je suis heureux aussi pour la ville de St. Louis. Mon père avait un abonnement saisonnier. J’ai vu des matchs des Blues dans le vieil aréna aussi. J’ai eu la chance de jouer pour l’équipe de mon enfance. C’était une très belle aventure. »

Maroon recevra sa bague de champion le mois prochain lors du passage du Lightning au Missouri.

« Je recevrai ma bague le 19 novembre, lance-t-il. Je l’ai trouvé vraiment belle juste en regardant des photos de mes coéquipiers. Mes coéquipiers m’ont prévenu en me disant que j’étais pour avoir la chair de poule en ouvrant la boîte pour y découvrir la bague avec mon nom de famille dessus. Je suis aussi tellement heureux pour les vétérans de cette équipe comme Steen, Pietrangelo, Tarasenko, Allen, Perron qui revient toujours à St. Louis. Ils avaient connu des années plus pénibles. »

À surveiller

Phillip Danault : Autre confrontation Danault/O’Reilly.

Carey Price : Price sera en quête d’un deuxième gain face aux champions de la Coupe Stanley.

Nick Cousins : Cousins a joué un bon premier match face au Wild et le CH aura besoin de sa robustesse contre les Blues.

Vladimir Tarasenko : Le Russe est toujours une menace offensive avec six points en sept matchs.

Oskar Sundqvist : Il est probablement le meilleur quatrième centre de la LNH.

Robert Bortuzzo : Avec la blessure à Carl Gunnarsson, Bortuzzo retrouvera sa place à la ligne bleue.