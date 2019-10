Une version nazie du DDT pour combattre la malaria?

L'histoire nous réserve parfois des surprises et il faut parfois attendre de longues années pour qu'elle nous livre des secrets.

En étudiant des rapports des services de renseignement de la Seconde Guerre mondiale, des chimistes de l’Université de New York se sont penchés sur un insecticide développé par les savants de l’Allemagne nazie. On prétendait à l’époque que la formule allemande était supérieure au DDT utilisé par les forces alliées.

Bart Kahr/New York University

Après vérification, les prétentions allemandes étaient fondées. Le produit est cependant plus dangereux que le DDT. Déjà, ce dernier a été interdit dans plusieurs pays. Il est cependant recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé pour lutter contre la malaria. Pour utiliser la vieille recette allemande, il faudrait investir dans la recherche et le développement, afin de s’assurer d’un bon dosage.

Si la découverte suscite curiosité et enthousiasme, on se demande bien qui acceptera de financer les travaux visant à assurer une utilisation sécuritaire du produit. Le risque de publicité négative est grand à l’heure où la protection de l’environnement est un sujet chaud, surtout si on considère la piètre réputation du DDT.

Comme pour de nombreux produits chimiques, les scientifiques devront bien soupeser les avantages et les inconvénients du recours à un nouveau produit dans la lutte contre la malaria.

Pour ceux et celles que ça pourrait intéresser, les chercheurs ont publié les résultats de leurs recherches dans le Journal of the American Chemical Society.

Le New York Times a également présenté un article sur le sujet.