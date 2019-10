Une victoire qui fait du bien pour les Devils du New Jersey

Les joueurs des Devils ont poussé un long soupir de soulagement, jeudi soir, après leur premier gain de la saison, une victoire de 5 à 2 contre les Rangers de New York au Prudential Center.

La formation du New Jersey a ainsi mis fin à une vilaine séquence de six revers consécutifs pour amorcer leur campagne.

«C’est une énorme victoire pour nous. Nous avions besoin de cela pour retrouver notre confiance», a exprimé le jeune Jack Hughes au site internet de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le tout premier choix du dernier repêchage du circuit Bettman a d’ailleurs profité de l’affrontement contre les Rangers pour inscrire son premier point en carrière. Il a fourni une mention d’aide sur le filet gagnant des siens, une réussite de Miles Woods en deuxième période. Positionné dans l’enclave, Hughes a fait dévier un tir de la pointe du défenseur Matt Tennyson et la rondelle a ensuite rebondi sur Woods et fini sa course dans les cordages.

«Sept fois sur dix, je reste sur le côté des bandes et je ne vais pas vraiment devant le filet, alors je devrais peut-être commencer à aller proche du filet plus souvent», a exprimé la jeune vedette.

Une première fois contre Kakko

Cette rencontre représentait également un premier duel entre Hughes et l’attaquant des Rangers Kaapo Kakko, qui a été choisi au deuxième échelon de l’encan 2019.

Le représentant des New-Yorkais a obtenu deux tirs au but et a été utilisé pendant plus de 16 minutes, alors que de son côté le patineur des Devils a amassé le même nombre de tirs, mais a été sur la glace trois minutes de moins que son rival.

«Cette rivalité est assez folle, a affirmé Hughes. J’ai l’impression qu’il y avait 60% de partisans des Devils et 40% des gens qui prenaient pour les Rangers. C’est spécial de jouer contre eux, car nous avons des formations similaires. Nous pourrions assister à une excellente rivalité dans les prochaines années.»

La prochaine étape de cette rivalité naissante aura lieu le 30 novembre prochain et toujours au domicile des Devils.