Waze et Google Maps évitent des entrées d’autoroute ouvertes

Les équipes mobilisées pour gérer le trafic à la suite de la réouverture de deux entrées importantes de l’autoroute 720 n’ont pas connu le déferlement d’autos attendu parce que des applications comme Waze et Google Maps n’avaient pas été mises à jour.

Lundi, le ministère des Transports (MTQ) en collaboration avec KPH Turcot, le consortium responsable du chantier de l’échangeur Turcot, a ouvert les entrées du Fort et Lucien-L’Allier pour l’autoroute 720 ouest après un an et demi de fermeture.