Zombieland: une suite réussie

La patience des fans de Zombieland est aujourd’hui récompensée. Après 10 années d’absence, Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock sont de retour avec Le doublé, un deuxième tour de piste plus drôle, plus sanglant – bref encore meilleur – que le premier.

On avait presque perdu espoir de revoir nos quatre héros reprendre du service. C’est donc avec un enthousiasme évident qu’on les retrouve aujourd’hui dans Zombieland : Le doublé, heureux de constater que très peu a changé en une décennie.

Les États-Unis sont encore et toujours décimés par des hordes de morts-vivants, transformant le pays de l’Oncle Sam en une société post-apocalyptique grise et moribonde. Et c’est maintenant dans la Maison-Blanche (ou du moins ce qu’il en reste) que Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock ont réussi à se protéger de ces prédateurs sanguinaires. Ils devront toutefois quitter leur refuge lorsque la cadette du groupe décidera de faire cavalier seul en abandonnant ses complices derrière elle.

Niveau supérieur

Quelques minutes suffisent à reconnaître que le ton – enjoué et bon enfant – et l’atmosphère du premier chapitre sont toujours au rendez-vous. En fait, l’humour et le carnage passent ici au niveau supérieur : les scènes d’action sont d’une efficacité sidérante, les meurtres encore plus sanglants et jouissifs, si bien qu’on pardonne volontiers quelques raccourcis narratifs navrants ça et là. Quant aux gags, ils nous font rire souvent, certes, mais surtout très fort.

À cet égard, on salue la présence de Zoey Deutch qui se greffe avec brio au quatuor original, prenant rapidement ses aises et volant la vedette à de très, très nombreuses occasions.

Parmi les meilleurs

Mais la magie opère également derrière la caméra. Car, visiblement, la dernière décennie a permis au cinéaste Ruben Fleischer de prendre du galon en dirigeant des projets d’une envergure grandissante tels que Gangster Squad et Venom qui lui ont permis d’affiner et de préciser son identité artistique. On le sent donc aujourd’hui plus confiant et nettement plus assumé, ce qui ne peut qu’élever le résultat final.

Bref, ce nouveau Zombieland est non seulement supérieur à son prédécesseur, il se classe également parmi les meilleures comédies d’horreur, au même titre que les Shaun of the Dead et autres Army of Darkness.

Zombieland : Le doublé ★★★1/2