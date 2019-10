PICARD, Simonne née Jalbert



À St-Jérôme, le 28 septembre 2019, est décédée Simonne Jalbert Picard, épouse de feu Christian Picard.Elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : Alain (Michèle Bouchard) et Mélissa ; Yvan (Jocelyne David) et Nicolas, Gabriel; René et Nancy, Julie; Jean et Christian; Lyne (Daniel Breton) et Marc-Olivier, Geneviève; Stéphane (Line Brissette); ses arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille remercie le personnel dévoué du CHSLD Louise Faubert.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre de 14h à 17h et 19 à 22h ainsi que le samedi 26 octobre à 10h00 à la :Les funérailles auront lieu samedi à 11h à l'église de St-Sauveur, 205 rue Principale.Des dons à l'organisme RANCA perpétueraient son oeuvre.