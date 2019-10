GRAVEL, Jean-Pierre



À Laval, le 13 octobre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Jean-Pierre Gravel, fils de feu M. Hector Gravel.Il laisse dans le deuil sa mère Mme Marielle Dumouchel, ses frères Jean-Marc (Lisa) et Stéphane (Karine), ses nièces, Karine (Mikael), Marie-Christine (Martin), son neveu Patrick-Olivier, sa petite-nièce Maddie, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 26 octobre 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 27 octobre, dès 13h, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.