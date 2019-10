MÉNARD, Simone



À Montréal, le samedi 28 septembre 2019 est décédée, dans la paix et l'amour, à l'âge de 91 ans, Madame Simone Ménard.Elle laisse dans le deuil sa nièce Suzanne Ménard (Hans Fleury), ainsi que ses autres neveux et nièces, petits-neveux, petites-nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 1er novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, et le lendemain dès 9h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 2 novembre 2019 à 11h en l'église St-Jude, 10120 av. d'Auteuil, (Ahuntsic) Montréal, Qc, H3L 2K1.La famille remercie particulièrement les docteures Lucie Boucher et Judith Latour et tout le personnel des services ambulatoires et de l'unité d'hospitalisation de gériatrie du CHUM de Montréal pour la qualité des services et des soins prodigués.