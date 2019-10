DUCHARME (Ménard), Adrienne



À Boucherville, le 6 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Adrienne Ménard, épouse de M. Jean-Paul Ducharme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Martin (Valérie Tremblay), ses petits-enfants Maxime et Juliette, son frère Gilles (Lise Marois), son beau-frère Alain Ducharme (feu Brigitte Ménard), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Nous vous accueillerons le samedi 26 octobre 2019, à compter de 10h, en l'église Sainte-Famille de Boucherville (560 boul. Marie-Victorin) afin de recevoir vos témoignages de sympathie en mémoire d'Adrienne. Les funérailles se tiendront en ce même lieu à compter de 11h.À tous ceux présents lors de la cérémonie ainsi qu'aux parents, amis et collègues qui manifesteraient le désir de partager sympathie et pensées à l'extérieur du cadre des funérailles, une rencontre amicale dans une ambiance musicale se tiendra à la salle paroissiale, adjacente à l'église à compter de 12h (553 rue St-Charles). Nous vous invitons donc tous à venir fraterniser et à prendre un goûter en compagnie de chansonniers qu'Adrienne affectionnait tout particulièrement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941