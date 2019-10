DENIS, Bernard



C'est avec un grand chagrin que nous vous faisons part du décès de Bernard Denis, survenu le 11 octobre 2019. Il était l'époux de Marcienne Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Laurent (Lyne Pigeon), Christine (Martin Tremblay) et Isabelle (Sébastien Akouanou), ses petits-enfants Karine, Véronique, Antoine, Rachel et Nathan, sa soeur Thérèse, ses beaux-frères Raymond Poirier (feu Lise Gravel) et Benoît Poirier (Monique Leblanc), sa belle-soeur Lyette Steingue (Denis Poirier) ainsi que ses douze neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre 2019 à 11h, en l'église Très-Ste-Trinité à Vaudreuil-Dorion (145, ave St-Charles), suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit, rue Valois. La famille recevra les condoléances à l'église, dès 10h.Au lieu de fleurs, vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.maisonfuneraireroussin.com