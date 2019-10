BOURQUE, Guy



À Salaberry-de-Valleyfield, le 16 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Guy Bourque, époux de Mme Lise Legros, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses amis Lorraine Deschambault et Michel Desgroseilliers ainsi que parents et autres amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 octobre de 10h à 12h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 12h à la chapelle du complexe funéraire.Inhumation à une date ultérieure au cimetière de Valleyfield.Des dons à la Fondation MIRA, 1820, rang Nord-Ouest, Ste-Madeleine, QC, J0H 1S0 seraient appréciés.