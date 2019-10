MICHAUD, Germaine



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 16 octobre 2019, est décédée à l'âge de 98 ans, madame Germaine Michaud.Elle laisse dans le deuil ses neveux Gilles, Yves et Claude (Diane) et sa nièce Francine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019, de 12h30 à 16h, à laLes funérailles seront célébrées le samedi 2 novembre 2019 à 16h en la Chapelle Curé-Poirier.