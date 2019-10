VAILLANCOURT, Jean-Guy



À la résidence Prescott-Russell de Hawkesbury en Ontario, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Guy Vaillancourt, fils de feu Zotique et de feu Alice Vaillancourt. Il était natif de Fabreville à Laval, mais demeurait à Ottawa.Il laisse dans le deuil ses frères et soeur, Gilles (Rollande), feu Maurice (Françoise), feu Réal (Gabrielle) et Louise ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre 2019 dès 11h à l'église Sainte-Rose-de-Lima, 219 boul. Sainte-Rose, Laval H7L 1L7.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Prescott-Russell pour leur soutien et les bons soins prodigués.