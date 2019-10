LEFEBVRE, Raymond



M. Raymond Lefebvre est décédé le 30 septembre dernier laissant dans le deuil son épouse Jeannine Pagé Lefebvre, ses enfants Suzanne, Carole et Serge, ses 2 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Marie, Jacqueline, Roger et Gérald et son épouse.Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre à 11h à l'église Sainte-Colette, 11931 rue Sainte-Colette, Montréal-Nord, H1G 4T9. La famille sera présente à l'église à compter de 10h pour accueillir parents et amis.