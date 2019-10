BURROWES, John



À Mont-Tremblant le 15 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, dans sa demeure entouré des soins de sa famille, est décédé monsieur John Burrowes.Il laisse dans le deuil, son épouse Michèle Fauteux Burrowes, son fils Martin (Geneviève Lassonde), ses filles Evelyne (André Croteau), Anne-Marie et Elyzabeth (Alexandre Lavoie), ses petits-enfants, Sarah et Frédérique Lassonde Burrowes, Guillaume, Simon et Maude Croteau, ses soeurs Louise et Susan Burrowesainsi que les autres membres de sa famille, amis et collègues.La famille vous accueillera pour l'exposition le dimanche 27 octobre de 11h à 19h à la Base de Plein Air Mont-Tremblant, 3595 rue Léonard (rt 327). Une cérémonie religieuse aura lieu à l'église St-Jovite de Mont-Tremblant à 11h le 28 octobre. La famille sera présente à l'église à compter de 10h pour recevoir les marques de sympathie. Réception à 13h30 à la Base de Plein Air Mont-Tremblant.Vos condoléances peuvent se traduire par des fleurs à la Base de Plein Air Mont-Tremblant ou par un don à la Société de recherche sur le cancer.