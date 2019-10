THERRIEN, Rosaire



Le 10 octobre 2019, à l'âge de 93 ans est décédé M. Rosaire Therrien.Il laisse dans le deuil son frère Rodrigue (Huguette Latendresse), ses soeurs Marie-Claire (feu Jean Clément) et Gisèle (Roland Chailler), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 octobre 2019 de 14h à 17h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne ainsi que du CHSLD Argyle pour leurs bons soins prodigués.Pour ceux qui le désirent, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié.