JOYAL, S. Anita, rbp



(S.M. de Ste-Rita)Au Carrefour Providence, le 17 octobre 2019, est décédée S. Anita Joyal, religieuse de N.D. de Charité du Bon Pasteur. Elle était la fille de feu M. Élie Joyal et de feu Mme Aurore Pothier.Outre sa Congrégation, elle laisse un frère Louis Joyal, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces.Exposition le mardi 22 octobre de 15h à 17h et de 19h à 21h. Funérailles le mercredi 23 octobre à 10h30 au :9465 BOUL. GOUIN OUEST, PIERREFONDSInhumation au Cimetière de Ste-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à : Logis Rose-Virginie, C.P. 363, Succursale Rosemont, Montréal, Qc, H1X 3C6 - une oeuvre fondée par les Soeurs du Bon-Pasteur.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL