VIENS, Jasmine



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Madame Jasmine Viens, survenu à Istanbul (Turquie), le 11 octobre 2019, entourée de ses proches. Elle était la fille de feu Clovis Viens et Estelle Létourneau.Elle laisse dans le deuil ses garçons adorés Hugo et Dieylani, ses frères Jacques (Jocelyne Giroux), Daniel et Michel (Suzanne Dion), sa soeur Ginette (Benoit Roy), les pères de ses enfants, Denis Lebel et Amadou Sow, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Césaire (1385 Notre-Dame, St-Césaire, J0L 1T0) le samedi 26 octobre entre 9h30 et 11h, les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.