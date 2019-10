PRENEVEAU, Alexandre



À Montréal, le 14 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Alexandre Preneveau, époux de feu Denise Schneider et conjoint de Mme Nicole Sylvestre.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Lucie (Gervais) et Marie-Claude (Michel), ses petites-filles Stéphanie (Marc) et Jessica (Yan), son arrière-petit-fils Olivier, son frère Robert (feu Mireille) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES, QC, H1A 3X1Tél. 514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale lundi 21 octobre de 10h00 à 13h00 suivi du service funéraire en la chapelle du complexe et de l'inhumation.En sa mémoire, un don à la Fondation Hôpital Santa Cabrini serait apprécié.