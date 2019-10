MARTEL, Jean-Roch



À Boucherville, le 12 octobre 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Jean Roch Martel, époux de Mme Andrée Lanctôt.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Denis, ses soeurs Réjeanne (Jacques Dubé) et Suzanne (Denis Bonin), son beau-frère Normand Lanctôt, ses belles-soeurs Micheline Lanctôt (Pierre), Pierrette Lanctôt (Marcel) et Hélène Lanctôt (Mario), ses filleules Sophie et France, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 23 octobre 2019, de 13h30 à 17h à laLes funérailles seront célébrées le mercredi 23 octobre 2019 à 17h en la chapelle de la résidence funéraire St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison de soins palliatifs la Source Bleue.La famille tient à remercier l'équipe de la Maison de soins palliatifs La Source Bleue pour tous les bons soins, l'attention et l'accompagnement offerts.