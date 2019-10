MONETTE LEBLANC, Joyce



À Verdun, le 3 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Joyce Monette.Outre son époux Robert Leblanc, elle laisse dans le deuil ses filles Nancy (Daniel), Suzan (Paul), son fils Jean-René (Veronique); ses petits-enfants Jennifer, Francis, Robert, Sara et Cassandra; ses arrière-petits enfants, sa soeur Claire (feu André); ses belles-soeurs Claire (feu René) et Yolande (feu Réal); son beau-frère Claude; neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :le samedi 26 octobre de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à NOVA Montréal.