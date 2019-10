LAVOIE, Gisèle (née Taillefer)



À Châteauguay, le 16 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Taillefer, épouse de feu M. Bernard Lavoie.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole (Gilles) et son fils Stéphane (Lina), ses petits-fils Mathieu (Julie), Maxime (Annie-Claude) et Jonathan (Kaisha), ses arrière-petits-enfants Léa-Rose et Chase, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 26 octobre à compter de 13h30, suivi d'une cérémonie à 17h, en la chapelle du complexe.