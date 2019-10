7 lieux d’intensité variable pour l’Halloween

Pour vivre des sensations fortes, s’amuser en famille ou simplement pour l’ambiance, l’Halloween est une fête incontournable pour beaucoup de monde. Certains sites peuvent être vraiment épeurants avec des personnages et des effets spéciaux alors que d’autres sont plus appropriés avec des enfants. Vous voilà avisé. À vous de choisir.

1. MANOIR ET CHÂTEAU HANTÉS

Photo courtoisie, Complexe Atlantide À Saint-Calixte, à moins d’une heure de Montréal, le Complexe Atlantide invite les plus courageux à franchir les portes du manoir et du château hantés, habités de personnages maléfiques. Plusieurs visiteurs ne terminent pas le parcours... Âge suggéré : 12 ans et plus. Rencontre avec une voyante (en sus).

► Entrée : 20 $ par personne. Les week-ends jusqu’au 26 octobre : soirées d’enfer avec bar, piste de danse, zombies et clowns... Réservation requise pour le Manoir hanté.

2. LE GRAND LABYRINTHE

Photo courtoisie, Ferme Guy Rivest À la ferme Guy Rivest, à Rawdon, près de huit kilomètres de sentiers sous forme de labyrinthe ont été aménagés dans un champ de maïs. Princesses, sorcières et superhéros le parcourent avec leurs parents en tentant de résoudre des énigmes. Accessible en poussette et en fauteuil roulant (par temps sec).

► Ouvert le jour jusqu’au 31 octobre. En soirée : les 19 et 26 octobre. Deux circuits : un de 15 à 20 minutes et l’autre d’un peu plus d’une heure. Ados et adultes : 7,50 $. Enfants (3 à 13 ans) : 3,75 $.

3. LA VIEILLE PRISON DE TROIS-RIVIÈRES

Photo courtoisie, Marie-Claude Michon Dans l’atmosphère glauque de la prison, Défi-Évasion a mis sur pied un parcours en soirée où l’on croise avec stupeur un cuisinier carnivore, un directeur troublé ou encore un médecin hors-norme... Il faut résoudre des énigmes pour en sortir. Pour les 16 ans et plus.

► Admission : 25 $. Dates : 19, 25, 26, 31 octobre, 1er et 2 novembre. Version adaptée pour les familles, en après-midi. Enfants de 9 à 12 ans. Admission : 15 $. Dates : 26 et 27 octobre.

4. UN HÔTEL ÉTRANGE À SAINT-JEAN

Photo courtoisie, Lhotel 54 À Lhotel 54 (c’est son vrai nom), on passe d’abord par des pièces lugubres occupées par des êtres troublants. Il faut 20 minutes pour se sortir de ce passage terrifiant. L’établissement de Saint-Jean-sur-Richelieu est fréquenté pour ses soupers-spectacles avec télépathe, fakir et mentaliste.

► Âge minimum de 12 ans. Passage hanté : 13 $. Forfait avec souper-spectacle (sur réservation) : 65 $ (50 $ pour les 16 ans et moins).

5. AU CENTROPOLIS DE LAVAL

Photo courtoisie, Foire de l‘horreur La Foire de l’horreur est revenue. Aménagé à même six remorques de 53 pieds, le parcours nous met à rude épreuve durant une bonne demi-heure : personnages inquiétants, labyrinthe sombre, énigmes à résoudre pour en sortir... Claustrophobes, s’abstenir. Âge conseillé : plus de 12 ans.

► Tous les jours, jusqu’au 3 novembre. Tarif : à partir de 20 $.

6. LE VILLAGE HANTÉ

Photo courtoisie, Vortac À Drummondville, le Village québécois d’antan est hanté par des individus sanguinaires dès qu’il fait noir. Il y en aurait plus d’une centaine, errant dans les rues et nous interpellant à chaque détour. Avec les enfants, c’est dans la zone familiale qu’il faut aller, agrémentée d’un labyrinthe et de jeux d’adresse.

► Vendredi et samedi, jusqu’au 26 octobre et le 2 novembre. Admission pour adultes et ados : 27 $. Enfants (3 à 12 ans) : 19 $. Billets en ligne. Cinéma 5D pour sensations intenses (en sus). Resto et casse-croûte.

7. QUÉBEC ET SES VAMPIRES

Photo courtoisie L’après-midi du 26 octobre, les vampires vont envahir le pittoresque Quartier Petit Champlain pour une fête familiale. Décoration de citrouilles avec les sœurs vampires Toothless, jeu avec le comte Dracula et maquillages extravagants. On pourra aussi assister à une danse macabre de vampires.