ARSENEAU, Omer



À Melocheville, le 15 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Omer Arseneau, époux de feu Mary-Ann Munro-Palombo.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis, Michel (Julie Young), Claudine et ses petits-enfants: Nancy, Emilie et Emmanuelle ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il laisse également ses soeurs et son frère: Nicole (feu Jean-Pierre), Ghislaine (feu Paul-Emile) et Gérald, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 16h au:STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 16h en la chapelle du salon funéraire.Il reposera ultérieurement au cimetière de Beauharnois.Un remerciement spécial à M. Noël Groulx qui a toujours été là pour soutenir Omer dans sa maladie.