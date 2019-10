MORIN, Serge



À Laval, le 29 août 2019, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Serge Morin.Outre sa conjointe Jocelyne Farley, il laisse dans le deuil ses enfants Pascale (André) et Benoit (Myrele), ses petits-enfants Myriam, Sarah, David, Émeric, Laurianne et Béatrice, son frère Claude (Jeannot), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 26 octobre 2019 de 14h à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à Centraide du Grand Montréal seraient appréciés.