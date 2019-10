TREMBLAY, Thomas



À Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 2 octobre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Thomas Tremblay, époux de feu Lucette Fortier.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Diane), André (Carmen) et Lise (Gilles), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 26 octobre 2019 de 9h à 10h30 au:824, 2e RangSte-Clotilde-de-Châteauguay, J0L 1W0Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre 2019 à 11h en l'église paroissiale de Ste-Clotilde-de-Châteauguay. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Un merci spécial à l'hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Thomas.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.www.fondationannalaberge.comGIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131