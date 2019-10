COULOMBE, Yvon



À Longueuil, le 16 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yvon Coulombe, époux de Mme Claudette Vandette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Jean-Denis) et Simon (Karine), ses petits-enfants Alexandre, Megane et Benjamin, ses frères et soeurs Pierrette, Robert (Nicole) et Michel, ses neveux et nièces, ainsi que ses amis de Postes Canada.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5le mardi 22 octobre 2019 à partir de 9h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Centres d'hébergements Vieux-Longueuil ou à la Société Alzheimer.