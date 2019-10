PROULX, Louise



Louise est partie dans la lumière d'une belle journée d'automne, le 13 octobre 2019, à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs et frères, Diane (Marcel), Yvon (Lorraine), Guy (Danielle), Luce, Doris (Bernard) et Yves (Micheline), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 octobre 2019 de 13h à 16h30 au complexe funéraire:Une célébration de la vie aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Monseigneur Coderre pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Pakinson, Fondation des Centres d'hébergements Vieux-Longeuil (Mgr Coderre) serait apprécié en la mémoire de Louise Proulx.