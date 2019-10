BRIÈRE, René



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal, est décédé sereinement le 16 octobre, à l'âge de 92 ans et 10 mois, M. René Brière, époux de feu Mme Jeanne D'Arc Truchon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Michelle (Léopold Genest), Diane (feu Claude Lapierre) et Claude (Suzanne Lafleur); ses petits-enfants, Francis (Annie Latremouille) et Martin (Dominique Duquette); ses arrière-petits-enfants, Lea, Éloïse, Hugo, Loïc et Alice; son frère Jacques, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele mardi 22 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu en l'église St-Martin, 4080 boul. Saint-Martin, Laval, le mercredi 23 octobre à 10h.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait un don à la Maison Jean-Lapointe de Montréal.