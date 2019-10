LÉGER, Guy



À Verdun, le 14 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Guy Léger, époux de Francoise Séguin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Paul Laurendeau) et Marie-Claude, ses petits-enfants Richard (Natacha Cayen), Cynthia et Patricia, ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères Jacques o.m.i. et Yvon (feu Diane), sa soeur Thérèse (feu Égiles), sa belle-soeur Michelle (feu Marcel).L'ont précédé ses frères et soeurs: Fernand (feu Pauline), Jean-Paul, Maurice (feu Yolande), André (feu Gaétane), Rollande, Yvette et Denise.La famille recevra les condoléances le mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le jeudi 24 octobre 2019 de 9h à 11h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le jeudi 24 octobre 2019 à 13h30 à la chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges. L'inhumation suivra.