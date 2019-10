ST-LOUIS, Marcel



À Pointe-Claire, le 25 septembre 2019, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Marcel St-Louis, époux de Mme Jacqueline St-Louis Brisebois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Nicole (Ulric), Luc, Diane (Serge) et Sylvie (Mike), ses petits-enfants François, Véronique, Samuel, Olivier, Émilie, Jérémie et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Cloé, Christoph et Justin, son frère Jacques, ses soeurs Marielle, Denise et Huguette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 25 octobre de 19h à 21h et le samedi 26 octobre à compter de 10h à laLa liturgie de la Parole y sera célébrée le samedi à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.