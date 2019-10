BARBEAU, Pierre



À son domicile, le 16 octobre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Pierre Barbeau, époux de madame Pauline Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Joannie) et Marie-Josée, son petit-fils Mathis, son frère Jean, sa soeur Josée (Danny), ses neveux et nièces: Janie, Maxime et Nicolas, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle jeudi 24 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h. Un hommage lui sera rendu au salon même à 20h.