BRIAND, Gérard



À Laval, le 9 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Gérard Briand, époux de feu Laurence Crête.Il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Guy Rouette), Jacques (Monique Nantel), Lise (Christian Boily) et Francine (Brian Labonté), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron, Auteuil, Lavalle vendredi 25 octobre 2019 dès 13h, la mise en terre suivra à 16h au cimetière Urgel Bourgie de Laval.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Cité de la Santé pour leur soutien et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.