SIMARD, Jean-Guy



À Montréal, le 7 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Simard, époux de feu Gisèle Allard.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Maurice, Henri, Juliette, Michel, Armand et leurs conjoint(es), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le vendredi 25 octobre 2019 de 18h à 21h, le lendemain, le samedi 26 octobre 2019 aura lieu l'inhumation au cimetière St-Joseph de Sorel à 10h. Si vous désirez y assister veuillez vous rendre directement au cimetière.