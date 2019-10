GAGNON, Jean



À Longueuil, le 16 octobre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean Gagnon, époux de Mme Micheline Dupuis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Suzanne (Jean-Marc) et Michele (Paul), ses petits-enfants Cassandra, Sébastien (Émilie) et Yannick, son arrière-petite-fille Eva, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:LONGUEUIL, 450-443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: Robert Cenacle dimanche 27 octobre 2019 à compter de 14h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h au salon.