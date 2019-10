LEBEAU, Joseph



De Ste-Thérèse, le 17 octobre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Joseph Lebeau, époux de feu Mme Rachel Lebeau née Lafrance.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Hélène), Guy (Colette), Pierre (Sylvie) et Jean-Claude (Josée), ses petits-enfants Tommy, Kelyane, Frédérick et Jessica, son frère et ses soeurs, Jeannine, Marie-Paule et René, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 26 octobre de 9h à 11h. Une réunion de prières aura lieu en la chapelle du salon le jour même à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme seraient appréciés.