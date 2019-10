ARCHAMBAULT, Armand



À Montréal, le 15 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Armand Archambault, époux de Mme Yvette Beaudette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mireille (Claude), Daniel (Linda), Jacques (Martine), Gilles (Nathalie), Jean-Pierre (Laurie) et Stéphane (Julie), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants adorés ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le dimanche 27 octobre de 10h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 17h au même endroit.À votre discrétion, un don à Centraide du Grand Montréal serait apprécié.