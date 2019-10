RÉMILLARD, Jeanne



Le 16 octobre 2019, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée Mme Jeanne Rémillard, de Joliette. Elle était la fille de feu Philias Rémillard et de feu Victoria Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Rémillard vous accueillera le vendredi 25 octobre de 19h à 22h et samedi à compter de 9h30 au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée le samedi 26 octobre à 11h à la chapelle du centre funéraire. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie des dons à la Fondation HMR seraient appréciés.