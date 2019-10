DELORME (HANCOCK)

Dorothy



Au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, le 12 octobre 2019, est décédée à l'âge de 94 ans, Mme Dorothy Hancock, épouse de feu M. Maurice Delorme.Elle laisse dans le deuil ses enfants Maurice (Père Tom), Malcolm, John (Linda), Diane, Frances, Florence (Stéphane), ses petits-enfants Dawn, Paul, Trina (Yan), John (Ariane), Jackie, Michael, Tommy, ses arrière-petits-enfants Ashleigh, Madison et feu John Andrew.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Rose, son frère Retis et son ami de longue date Christine, ainsi que de nombreux parents et amis.Un remerciement particulier aux incroyables aides-soignants de la résidence Sheppard and James et aux admirables employés du CHUM.La famille recevra vos condoléances le jeudi 24 octobre 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h au salon de laLe service funéraire sera célébré le vendredi 25 octobre à 11h en l'église Saint Edmund de Canterbury située au 105, boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC, H9W 3Z8.