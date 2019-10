MAILLOUX, Lise



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 9 octobre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Lise Mailloux, épouse de monsieur Rodolphe Dupéré.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Danielle) et Sylvie (Philippe), ses petits-enfants Rachel, Juliette, Youri et Léa, sa soeur Cécile ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 23 octobre 2019, de 14h à 16h30 à laLes funérailles seront célébrées le mercredi 23 octobre à 16h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.