Balkans: s’accrocher les pieds au Monténégro

Le Monténégro est le genre de pays où on s’arrête un peu au détour d’un périple en Croatie. Et pourtant, une fois sur place, il est fort à parier que vous allez avoir envie de vous y accrocher les pieds plus longtemps que prévu.

Ce petit pays des Balkans, indépendant depuis 2006, a tout ce qu’il faut pour devenir une destination où l’on ne fait pas que se tremper le bout des orteils.

En arrivant de la Croatie, à une heure de route de Dubrovnik, on entre au Monténégro par la grande porte : les bouches de Kotor. Ces baies ceinturées de montagnes noires, qui auraient donné le nom au pays, réservent une entrée des plus pittoresques.

Du sommet, la route pour le moins sinueuse est composée de 25 virages en épingle qui offrent tous une superbe vue sur les baies. Une fois en bas, on débouche sur la ville côtière de Kotor.

Pour les amateurs de Game of Thrones... et de chats

Les amateurs de Game of Thrones qui n’ont pas été rassasiés avec la ville forteresse de Dubrovnik ne seront pas en reste au Monténégro. Kotor mais aussi Budva sont deux villes fortifiées où il fait bon se perdre même par un suffocant 30 degrés de juillet, puisque les terrasses et le rosé bien frais ne manquent pas.

Les chats ont aussi élu domicile à l’intérieur des fortifications de Kotor, au point d’en devenir un symbole repris sur tous les souvenirs pour touristes : un aimant à frigo avec un chat ? Un porte-clefs avec minet ? Des boucles d’oreilles de félin ? Oui, oui, et encore oui.

La côte adriatique monténégrine représente un peu plus d’une centaine de kilomètres. Pour la parcourir, nous vous suggérons de dormir à Budva, qui par sa position centrale représente un excellent point de chute. Les nuits sont aussi animées : locaux et touristes se rencontrent dans les mêmes bars.

Un arrêt à la plage s’impose. D’abord parce qu’en été, le thermomètre grimpe au-dessus de la barre des 35 degrés. Ensuite, parce qu’on y trouve une des rares plages sablonneuses de la très rocailleuse côte adriatique.

Velika Plaza est une plage de 12 km, située à la frontière avec l’Albanie et l’influence orientale commence à se faire sentir tant dans la musique que dans la nourriture.

Un arrêt à Sveti Stephan s’ajoute bien à un déplacement au sud, mais pas la peine d’y passer la journée. Cette ville fortifiée (une autre !) située sur une île est rattachée à la côte par une mince bande de terre. Le site est l’un des plus photographiés au pays. C’est d’ailleurs à cet endroit que s’est marié le joueur de tennis Novak Djokovic en 2014.

Malheureusement, l’île est occupée par une chaîne d’hôtels de luxe qui en interdit l’entrée aux simples touristes que nous sommes. Qu’importe, ce ne sont pas les villes fortifiées qui manquent.

Monténégro ou Croatie ?

Les deux pays se voyagent facilement, alors pourquoi choisir ? Si la beauté des paysages se vaut d’un pays à l’autre, le Monténégro est un peu plus dépaysant que son voisin du nord. Historiquement, la Croatie a toujours été plus proche de l’Occident. La plupart des Croates sont aussi des chrétiens. Le Monténégro est plutôt orthodoxe et a fait partie jusqu’en 2006 de la Serbie-Montenegro, ils sont donc restés proches des Serbes. Le pays est aussi moins touristique et un peu moins cher.

On mange quoi ?

Des cevapi, une sorte de saucisse de bœuf avec de l’ail. Chaque pays des Balkans revendique les meilleures cevapi. En visitant les bouches du Kotor depuis Budva, la route permet un arrêt à Njegusi­­­, un petit village où il est possible de goûter des spécialités locales : le jambon fumé et le fromage dans l’huile.

On boit quoi ?

L’alcool national, la rakjia, une eau-de-vie locale de prune ou de raisin à 40 %. On en trouve dans toutes les épiceries. Mais les chances que votre hôte ait sa propre eau-de-vie sont assez élevées.

On dort où ?

Pour visiter la côte adriatique du Monténégro, la ville de Budva est un bon point central. De là, on peut se rendre à la plage ou visiter les nombreuses villes fortifiées en 10 minutes et même se rendre tout près de la frontière de l’Albanie en moins de deux heures. C’est un peu par hasard que nous avons élu domicile à la Villa Vania, à Budva. Le propriétaire, Zoran, est un trentenaire typique des Balkans. Né d’une mère croate et d’un père serbe, il a grandi à Sarajevo, en Bosnie, avant de s’installer en Suisse pour fuir la guerre. Zoran parle donc parfaitement français et le soir venu, on s’installe sur la terrasse et on discute de l’histoire des Balkans en buvant l’alcool national, la rakjia.

On s’y rend comment ?

Pour se rendre sur la côte adriatique monténégrine, on peut prendre un vol de Montréal jusqu’à Tivat avec des escales à Belgrade notamment. Sinon, on peut prendre un vol jusqu’à Dubrovnik et se rendre au Monténégro en voiture.