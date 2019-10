PELLERIN, Raymond



Le 13 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Pellerin.Il laisse dans le deuil son épouse, Andrée Boisvert-Pellerin, ses enfants et petits-enfants: Jean (Nicole), Louise (Denis, Julien) et Gilles (Annie, Marie, Charles et Roxanne) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 26 octobre de 14h à 16h. Les funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, votre témoignage peut se traduire par un don à la Fondation Jeunes en tête qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans. www.fondationjeunesentete.orgLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Éloria-Lepage pour leur dévouement.