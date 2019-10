MASSÉ, Jean-Guy



À Varennes, le 6 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Guy Massé, ingénieur retraité du Bureau Transport Métropolitain de Montréal, époux de Mme Gisèle Boutin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Johanne Poirier), Sophie (Pierre Provencher) et Stéphane (Geneviève Kirouac), ses petits-enfants Philippe, Emilie, Hélène, Julie, Katyane, Jenyane, Jessy, Kelly, Maëlie et Alexandre, son arrière-petite-fille Anaïs, sa soeur Monique (Fernand Audet), son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941le vendredi 25 octobre 2019 de 18h à 21h et le samedi 26 octobre 2019 de 10h30 à 12h30.Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre à 13h à la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.La famille remercie le personnel du Centre d'hébergement le Foyer Lajemmerais de Varennes pour les bons soins prodigués à M. Massé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lajemmerais.https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-lajemmerais/