MOREAU, Laurent



Au centre hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, le 6 octobre 2019, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Laurent Moreau, fils de feu M. Jean-Marie Moreau et de feu Mme Madeleine Desjardins.De Verchères, il laisse dans le deuil ses frères : Jacques (Ginette Blondin), Jean-Claude et Pierre (Michèle Monast), ses neveux et nièces : Philippe (Sophie), Véronique (Benoit), Simon-Pierre (Catherine), Marie Laurence (Vivien), Elizabeth (Mathieu) et Caroline, ses petits-neveux et petites-nièces : Laurence, Emilie, Antoine, Léanne, Camille, Jeanne, Delphine et bébé, il laisse également sa fille de coeur Karine Dionne et ses enfants ainsi que son conjoint.La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église St-François-Xavier de Verchères (596 Marie-Victorin), le samedi 26 octobre à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées à 14h suivra l'inhumation au Cimetière de Verchères.En sa mémoire, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.S. JACQUES & FILS INC. VERCHÈRESTél. 450-583-3511