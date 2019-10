TRUDEAU, Jean-Guy



Le 12 octobre, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement entouré des siens, Jean-Guy Trudeau, de Longueuil, retraité de la Banque Royale du Canada, époux de Jacqueline Brodeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Alain), Richard (Marie-Claude) et France (Sylvain), ses petits-enfants Amélie, Guillaume, Gabrielle, Élodie, Andréanne et Frédérique, ses arrière-petits-enfants Elliot et Romie, sa soeur Lise (André), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe d'hémato-oncologie de l'Hôpital Charles-Lemoyne et le personnel de la Maison Source Bleue.La famille vous accueillera le samedi 26 octobre 2019 de 11h à 17h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Une liturgie de la Parole suivra dès 17h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne ou à la Maison Source Bleue.