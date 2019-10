Coin McGill et Notre-Dame Ouest

On voit à peine la couleur du ciel à travers cet enlacement de fils électriques. Il y a aujourd’hui plus d’une centaine d’années, l’électrification de Montréal s’est déployée de manière plutôt anarchique, permettant à plusieurs fournisseurs d’électricité de faire courir leurs fils sur les poteaux, croisant ceux d’autres services, notamment les circuits du tramway. Le résultat est non seulement douteux sur le plan esthétique, il est aussi hautement dangereux, notamment quand vient le temps de lutter contre les incendies, alors que les pompiers peuvent difficilement déplacer leur matériel. Sans parler des risques de courts-circuits ! À Montréal, on crée en 1910 la commission des services électriques. Elle compte à l’époque trois ingénieurs : l’un nommé par le lieutenant-gouverneur du Québec, un autre par la Ville de Montréal et le dernier par les entreprises exploitant les circuits. Son rôle est de voir à aménager et enfouir les circuits électriques, puis à entretenir les conduits par la suite. Dans le Vieux-Montréal et au centre-ville, le processus sera achevé vers 1929.