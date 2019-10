Comment parler aux Québécois?

Singulière fin de campagne ! Trudeau, Scheer et Singh brandissent chacun notre drapeau, dans l’espoir de canaliser vers eux notre nationalisme retrouvé. Yves-François Blanchet fait de même, mais on sent que chez lui, ce n’est pas forcé. Les chefs vont même jusqu’à mettre de l’avant leur capacité à travailler avec François Legault. Ils savent à qui les Québécois s’identifient.

Deux grandes manières de s’adresser aux Québécois se dégagent, moins complémentaires que contradictoires.

D’un côté, le PLC et le NPD s’adressent aux Québécois comme s’ils étaient d’abord et avant tout des progressistes.

Progressisme

Ils cherchent alors à les séduire en parlant de lutte aux changements climatiques, de suicide assisté ou d’autres thèmes semblables. Ces thèmes ne sont pas négligeables, évidemment. Mais en leur nom, le PLC et le NPD invitent les Québécois à construire le Canada dans cette perspective et à s’y fondre. Le message : on ne sera pleinement québécois qu’en devenant pleinement canadiens.

Le PCC et le Bloc s’adressent plutôt aux Québécois comme s’ils étaient d’abord nationalistes et d’abord soucieux de gérer leurs propres affaires, qu’ils veuillent les gérer à gauche ou à droite. C’est ce qu’a dit Andrew Scheer avec le slogan « Maîtres chez nous ». C’est aussi ce que dit le Bloc en disant que les Québécois n’ont pas besoin de la permission du Canada anglais pour choisir la laïcité, et n’ont pas à se faire imposer un pipeline contre leur volonté.

Nationalisme

Retenons l’essentiel : au fond d’eux-mêmes, les Québécois savent qu’ils ne sont pas seulement des Canadiens qui parlent français. Ils sont un peuple à part entière.

De la chanson débile des libéraux au débat en anglais où s’est exprimé le plus vif mépris de notre peuple, en passant par le grand désaccord sur le pétrole ou la laïcité, cette campagne aura remis de l’avant la conscience qu’ont les Québécois de leur identité.