SAURIOL, Rollande

(née Debien)



Le 17 octobre 2019, à l'âge de 84 ans est décédée Madame Rollande Debien. Elle rejoint son fils Bernard et son époux Monsieur Jean-Marc Sauriol.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Colombe) et Nathalie (Gaetan), ses petits-enfants Marie Maude, Emmanuelle et Rébecca, ses soeurs et frères Françoise, Gaston, Madeleine, Denise, Yvon et Lise, ainsi que leur conjoint, ses belles-soeurs Carmen et Réjeanne, autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517, boul. Lévesque O., Chomedey, Laval,le mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi 24 octobre 2019 à compter de 13h. Les funérailles suivront à 14h en l'église St-Martin, 4080 boul. St-Martin, Laval.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval, formulaires en salon.